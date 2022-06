Justiça decreta prisão de terceiro suspeito de mortes no AM, que está foragido

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal afirmou nesta sexta-feira (17) que um terceiro suspeito de participar da morte do indigenista Bruno Pereira, 41, e do jornalista britânico Dom Phillips, 57, está foragido.

Jeferson da Silva Lima é conhecido como "Pelado da Dinha". A Justiça Estadual em Atalaia do Norte (AM) expediu um mandado de prisão contra ele.

"A PF e a PC [Polícia Civil] continuam envidando esforços na localização e prisão do elemento foragido. Solicita, ainda, àquele que tiver alguma informação que possa contribuir com as buscas, que comunique as autoridades imediatamente", afirmou a Polícia Federal em nota.

Dois homens estão presos desde terça-feira (14) pela morte de Bruno e Dom: Amarildo Oliveira, conhecido como Pelado, e o irmão dele, Oseney de Oliveira, o Dos Santos.

Pelado prestou depoimento na terça e confessou ter participado da morte do indigenista e do jornalista. Na quarta-feira (15), ele levou os investigadores ao local do crime. Dois corpos foram localizados na região. A perícia concluiu nesta sexta que um deles é de Dom.

A reportagem apurou que Pelado mudou sua versão dos fatos. Em um primeiro momento, ele apontou duas pessoas como autoras do assassinato e disse ter participado da ocultação dos cadáveres. Agora, afirma que ele também realizou os disparos contra Bruno e Dom.

Fontes ouvidas pela reportagem dizem que a confissão só foi feita por Pelado. Dos Santos disse não ter participação no assassinato. Pelado também nega que seu irmão tenha agido no caso.

A polícia ainda apura a motivação do crime. Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo, investigadores que atuam no caso têm afirmado reservadamente que as evidências e provas até o momento reforçam a hipótese de que as atividades ilegais de pesca e a caça na região são o pano de fundo do caso.