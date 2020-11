João Campos tem 51%, e Marília Arraes, 49%, aponta Ibope no Recife

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal João Campos (PSB) tem 51% dos votos válidos na corrida para a Prefeitura do Recife, em empate técnico com sua prima Marília Arraes (PT), que tem 49%, mostra pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira (25).

A conta exclui brancos nulos e indecisos. No levantamento anterior, divulgado no dia 18, Campos tinha 47%, e Marília, 53%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança utilizado é de 95%.

Nos votos totais, o filho do ex-governador Eduardo Campos também aparece numericamente à frente, com 43%. Sua prima tem 41%. Branco e nulos são 15%; não sabem ou não responderam, 2%.

Na pesquisa do dia 18, Campos tinha 39% e Marília, 45%. Brancos e nulos eram 15%; não sabem ou não responderam, 1%.

O Ibope ouviu 1.001 eleitores no Recife entre 23 e 25 de novembro. O levantamento, registrado no TRE com o número PE-04600/2020, foi contratado pela TV Globo e pelo Jornal do Commercio.