Covas tem 57%, e Boulos, 43%, aponta Ibope em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Bruno Covas (PSDB) tem 57% dos votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, na disputa pela Prefeitura de São Paulo, aponta pesquisa Ibope.

Guilherme Boulos (PSOL) tem 43%, segundo o levantamento divulgado nesta quarta-feira (25).

Considerando os votos totais, Covas tem 48%, e Boulos, 37%. Declararam voto em branco ou nulo 12%, enquanto 4% não souberam responder.

O Ibope ouviu 1.001 eleitores entre os dias 23 e 25 de novembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança utilizado é de 95%.

Em relação à pesquisa anterior, do dia 18, Covas oscilou positivamente um ponto --ele marcava 47%. Boulos oscilou positivamente dois pontos, de 35% para 37%, enquanto brancos e nulos foram de 14% para 12%. O percentual de indecisos se manteve o mesmo.

Covas segue sendo a escolha da maior parte dos eleitores mais velhos e com renda familiar de mais de 5 salários mínimos. O candidato cresceu entre as pessoas com 55 anos ou mais desde o último levantamento --de 54% a 62%.

Boulos, por sua vez, teve crescimento expressivo entre os jovens, segmento no qual já se destacava. Entre as pessoas com idade de 16 a 24 anos, foi a escolha de 50% dos entrevistados, índice que era 37% no levantamento anterior.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, Covas é a escolha de 39%, e Boulos, de 29%.

O levantamento, encomendado pela TV Globo em parceria com o jornal O Estado de S. Paulo, foi registrado no TRE-SP sob o número SP-09681/2002.