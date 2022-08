JN com Bolsonaro tem audiência maior que jogo de Corinthians e Flamengo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A entrevista do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Jornal Nacional, da TV Globo, alcançou nesta segunda (22) uma audiência maior do que a do clássico entre Corinthians e Flamengo, exibido no SBT no dia 2 de agosto. Os dados preliminares são do Instituto Kantar Ibope Media.

O jogo chegou a 21,7 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 205.755 telespectadores).

A conversa do mandatário com os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos já partiu com uma audiência era de 25,4 pontos.

Saltou em seguida para 29,8 pontos, passou a 30,8, e atingiu o pico de 34,2 pontos no fim do programa.

Do total de aparelhos ligados, 49,5% estavam sintonizados na Globo.

Nesta semana também devem ser sabatinados Ciro Gomes (dia 23), Luiz Inácio Lula da Silva (25) e Simone Tebet (26).

Os dois candidatos devem se encontrar também no domingo (28), no debate do pool que reúne TV Bandeirantes, Folha de S.Paulo, UOL e TV Cultura. A expectativa é que a audiência seja semelhante, ou até maior, somando-se a ampliação da transmissão no mundo digital.

Como mostro o jornal Folha de S.Paulo, apesar de Bolsonaro fazer críticas recorrentes à Globo e de já ter até orientado sua militância a não assistir a emissora, a entrevista ao Jornal Nacional é tratada pelo entorno do presidente como um dos momentos mais importantes da campanha.

Bolsonaristas prepararam uma grande mobilização nas redes sociais para aumentar a repercussão da sabatina. A hashtag #BolsonaroNoJN foi usada em postagens nas redes sociais por ministros do governo, por filhos do mandatário e por outros aliados.