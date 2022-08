Eleitor de Lula teme nova ditadura e está mais pessimista na economia, segundo Datafolha

A pesquisa aponta que 24% dos que pretendem votar em Lula acham que a situação econômica do país vai piorar nos próximos meses, contra 18% do eleitorado em geral. Eles, porém, estão mais inclinados a pensar que tudo vai continuar igual (32%, contra 28%).

Os adeptos do petista, porém, têm um índice maior dos que acreditam que "tanto faz se o governo é uma democracia ou uma ditadura" -13% concordam com a frase, contra 10% dos eleitores de Bolsonaro e 9% dos de Ciro, diferença que fica dentro das margens de erro.

Quanto à concordância com a democracia, eles seguem o eleitorado em geral: 74% acham que essa é a melhor forma de governo, ante 75% do total. Outros 6% pensam que, "em certas circunstâncias, é melhor uma ditadura", próximo aos 7% totais.

Veja abaixo o que pensam as pessoas que têm o ex-presidente como primeira opção sobre esses dois temas (democracia e economia), incluídos na rodada mais recente do levantamento, contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e registrado sob o número BR-09404/2022.

Os adeptos do petista também se mostram mais pessimistas quando questionados sobre o futuro da economia do Brasil e de sua própria situação financeira. Lula tem mais adesão entre quem recebe o Auxílio Brasil, mas o atual presidente tem avançado sobre esse grupo.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os eleitores que pretendem votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acreditam que há mais chances de ocorrer uma nova ditadura no país, mostra a última pesquisa Datafolha, realizada na semana passada.

