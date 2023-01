Janja presenteia ministros com pôster em primeira reunião com Lula

A Casa Civil será responsável por se reunir com todas as 36 outras pastas nas próximas duas semanas para definir as prioridades e ver o que é possível entregar ou começar o mais rápido possível, disse o ministro-chefe Rui Costa.... - Veja mais em https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2023/01/07/janja-presenteia-ministros-com-poster-em-primeira-reuniao-com-lula.htm?cmpid=copiaecola

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Os ministros receberam duas fotos de presente: uma individual ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outra imagem com todos os nomes indicados pela Esplanada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.