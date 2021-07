Internado em SP, Olavo de Carvalho tem quadro estável, afirma boletim médico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O escritor Olavo de Carvalho, 74, está internado no InCor (Instituto do Coração) do Hospital das Clínicas da USP desde a manhã desta quinta-feira (8) para exames e avaliação geral cardiológica.

Segundo boletim do InCor, Olavo teve um mal-estar súbito durante o voo que o trouxe dos Estados Unidos para São Paulo. "Na chegada ao Brasil, ele teve que ser levado em 'ambulância UTI móvel' para o hospital", diz a nota.

O paciente está sob coordenação do médico José Antonio Franchini Ramires. A nota informa ainda que Olavo está "consciente, comunicativo, com quadro clínico estável e com parâmetros cardiológicos e hemodinâmicos controlados". Novo boletim médico será divulgado na próxima segunda-feira (12).

A viagem de Olavo foi revelada pelo portal Metrópoles. Segundo o site, o escritor estava internado desde abril em um hospital na Virgínia, nos Estados Unidos, onde mora desde 2005, com problemas respiratórios.

A vinda ao Brasil seria para dar continuidade ao tratamento médico. Olavo lida há alguns anos com consequências da doença de Lyme, popularmente conhecida como "doença do carrapato", que pode causar irritação na pele, dores nas articulações e fraqueza nos membros.

Em grupos de WhatsApp, médicos de hospitais públicos da capital paulista mostravam indignação com a internação de Olavo no InCor. Segundo eles, o escritor teria dado entrada na instituição pelo SUS, sem passar pela central de regulação de leitos (Crosp) do governo paulista.

Os profissionais afirmaram nas mensagens que aguardam há meses por um leito para pacientes do SUS e criticaram o fato de Olavo ter conseguido uma vaga no InCor vindo dos Estados Unidos.

Questionado, o InCor afirmou que não poderia confirmar se Olavo está internado ou não pelo SUS.

"Com base na LGPD [Lei Geral de Proteção de Dados] não nos é permitido divulgar informações do paciente que não estejam autorizadas como, por exemplo, a forma de financiamento do tratamento. Para detalhes sobre esse assunto, é necessário consultar diretamente ele ou seus familiares", disse a assessoria.

Já a assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas disse que Olavo deu entrada pela emergência do InCor e que, nesses casos, não precisaria passar pela regulação de leitos.