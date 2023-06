Indicado ao TCM é ligado ao PSDB e era amigo de Bruno Covas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A indicação de Ricardo Torres para o TCM (Tribunal de Contas Municipal) de São Paulo é uma vitória para o PSDB da capital.

O atual secretário de Finanças do município era do círculo de amigos do ex-prefeito Bruno Covas e é filiado ao partido. Para assumir o cargo, terá de deixar a legenda.

Nesta sexta-feira (16), o prefeito Ricardo Nunes consultou o presidente da Câmara, Milton Leite (União Brasil), e decidiu indicar Ricardo Torres, seu secretário da Fazenda, para o TCM, como mostrou o site Metrópoles. A escolha foi um consenso dos dois e retirou da disputa Marcela Arruda, secretária de Gestão.

Nunes abriu mão de sua favorita para a vaga, que, caso indicada, se tornaria a primeira conselheira da história do TCM. A retirada do nome de Marcela da disputa foi um gesto do prefeito a Leite, que não a queria na vaga por entender que lhe falta experiência política.