Aliados de Tarcísio formam fila para brigar pelo Senado em 2026

A ocupante de uma das vagas que serão abertas é a senadora Mara Gabrilli (PSD), que também faz parte do grupo e pode manifestar interesse na reeleição. A outra vaga é ocupada por Alexandre Giordano (MDB), que assumiu o cargo com a morte de Major Olímpio em 2021.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos seis nomes no entorno do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) já surgem como potenciais candidatos para duas vagas no Senado de São Paulo em 2026.

