Incêndio atinge prédio anexo do Palácio do Planalto

Questionado no mesmo horário, o Palácio do Planalto ainda não tinha informações sobre o local atingido.

Fogo e fumaça preta podiam ser vistos no local por volta das 15h30. O corpo de Bombeiros do Distrito Federal não tinha informações sobre a ocorrência por volta das 16h.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu na tarde deste sábado (19) um prédio anexo do Palácio do Planalto, sede da Presidência da República, em Brasília. Não há informações sobre feridos.

