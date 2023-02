'Inadequado e ilegal', diz Flávio Bolsonaro sobre divulgação do cartão de vacina do pai

O conteúdo do cartão deve ser repassado para quem fez o pedido de LAI (Lei de Acesso à Informação) para o Ministério da Saúde e tem um recurso em análise na controladoria. A estimativa no órgão é a de que a informação seja liberada até o fim da semana.

A CGU (Controladoria-Geral da União) decidiu retirar o sigilo do cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A informação foi antecipada pelo Metrópoles e confirmada pela Folha de S.Paulo.

O senador repetiu o discurso adotado por aliados durante as eleições de 2022, de que o ex-presidente "fez o que tinha de fazer" para garantir vacina a quem quis se imunizar. Para ele, a quebra de sigilo não passa de uma "cortina de fumaça" para esconder uma ausência de notícias positivas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

