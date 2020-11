Ibope anuncia que não terá pesquisas de boca de urna no segundo turno

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ibope não divulgará pesquisas de boca de urna neste domingo (29) nas cidades do Brasil em que haverá segundo turno das eleições municipais em 2020.

De acordo com informação divulgada pela Agência Estado e confirmada pelo UOL, o instituto não divulgou uma justificativa oficial para a decisão.

À reportagem, o instituto informou apenas que "não fez pesquisa boca de urna no segundo turno".

Apesar do recuo, o Ibope chegou a registrar pesquisas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). No entanto, o registro não obriga a realização dos levantamentos.

Ao todo, 57 cidades do Brasil voltaram às urnas hoje para o segundo turno das eleições municipais.