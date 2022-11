Homem é achado em estado de decomposição dentro de casa no Amazonas

Dentro do quarto onde Daniel estava forma encontradas várias trouxinhas de entorpecentes. A remoção do corpo foi feita até o Porto da Ceasa para entregar ao Instituto Médico Legal (IML). O mesmo deve passar por necropsia.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), às 16h45, um homem acionou a polícia informando que um odor forte estava vindo de dentro de uma residência no local.

Manaus/AM - Daniel Abrahim Pinto Fernandes, 40 anos, foi encontrado morto nesse domingo (13), na rua Mira Caueira, Vila do Careiro, município do Careiro da Várzea.

