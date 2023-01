Governo Lula escolhe ex-comandante da PM de SP para chefiar Força Nacional

Outro fator avaliado como positivo na nomeação de Medeiros é a boa relação de Alexandre de Moraes com a PM de SP. O ministro do Supremo Tribunal Federal, que está à frente da reação aos golpistas no Judiciário, foi secretário de Segurança Pública no estado.

Em seu período como comandante-geral da PM de SP, entre março de 2020 e abril de 2022, ele foi um dos responsáveis pela implantação do programa de câmeras nos uniformes dos policiais, que fez com que a letalidade e outros índices de violência caíssem significativamente.

