Governo Lula é oportunidade para liberais se renovarem, diz diretor de instituto

"Existe um debate sobre uso do solo, adensamento e construções mistas, que unam moradia e serviços". O viés pró-construção dos liberais está presente em reações aos movimentos "nimby", sigla em inglês para "não no meu quintal", de moradores que não aceitam viver perto de novos empreendimentos imobiliários ou projetos de infraestrutura.

"Há uma geração de think tanks surgindo pelo mundo que dão uma nova cara ao liberalismo", diz Costa, que no governo de Jair Bolsonaro foi diretor da Enap (Escola Nacional de Administração Pública), vinculada à pasta de Guedes.

O instituto, que teve o ex-ministro da Fazenda Paulo Guedes como um de seus fundadores, em 2005, é um dos mais influentes na direita liberal brasileira, que prega a redução do peso do Estado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Recém-empossado na direção do Instituto Millenium, o cientista político Diogo Costa afirma que a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) representa uma oportunidade para o liberalismo se renovar no país.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.