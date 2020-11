Governador do Ceará, do PT, comemora vitória de aliado em Fortaleza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), celebrou a vitória de seu aliado José Sarto (PDT) para a prefeitura de Fortaleza. Sarto venceu Capitão Wagner (Pros), que teve o apoio de Jair Bolsonaro (sem partido).

"Fortaleza escolheu, de forma democrática e justa, Sarto prefeito pelos próximos quatro anos. Uma vitória da defesa da verdade, do respeito, da paz e do reconhecimento ao trabalho e à enorme disposição para enfrentar os muitos desafios que virão pela frente", escreveu Camilo em rede social.

No primeiro turno, Camilo se manteve neutro porque seu partido, o PT, lançou a candidatura da ex-prefeita de Fortaleza e deputada federal Luizianne Lins. No segundo, porém, entrou de cabeça na campanha de Sarto, participando até de lives com o candidato e atacando Capitão Wagner citando o motim de policiais militares de fevereiro de 2020 que, segundo Camilo, Wagner participou.

Ele nega."Temos um povo sábio, justo e trabalhador, que sempre buscará a escolha do melhor caminho, com a consciência tranquila e o coração desarmado. Passada a eleição, o momento deve ser da união de esforços em favor da nossa cidade, deixando para trás disputas e mágoas", escreveu Camilo.