Governador de SP nomeia irmão de Michelle Bolsonaro como assessor especial

Militar da Aeronáutica, Dourado é filho de Vicente de Paulo Reinaldo e irmão de Michelle por parte de pai. Até outubro do ano passado, trabalhou como assistente parlamentar da primeira-secretaria do Senado, à época comandada pelo senador Irajá (PSD-TO), aliado da família Bolsonaro. No cargo, recebia salário de R$ 13,5 mil.

O indicado é mais um bolsonarista que ganha espaço na administração estadual. Outros nomes que se encaixam no perfil são os secretários Sonaira Fernandes (Políticas para Mulher) e Guilherme Derrite (Segurança Pública) e o secretário-executivo do Desenvolvimento Social, Filipe Sabará.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nomeou nesta quarta-feira (11) Diego Torres Dourado, irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, para o cargo de assessor especial do governo, com salário líquido de R$ 21,5 mil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.