Gilmar e Barroso trocam gentilezas após anos de embates no STF

Em outubro de 2017, Barroso acusou Gilmar de ter "parceria com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco". Na ocasião, Gilmar disse que Barroso foi o responsável por soltar o petista José Dirceu. E também ouviu: "Não sou advogado de bandidos internacionais", em referência ao italiano condenado Cesare Battisti, para quem Barroso advogou antes de virar ministro.

E continuou: "O senhor é a mistura do mal com o atraso e pitadas de psicopatia".

"Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo Vossa Excelência aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim", interrompeu Barroso.

Em março de 2018, ocorreu o principal embate entre eles, em uma sessão que discutia doações de campanha. Naquele mês o STF estava às vésperas de decidir a respeito de pedido de habeas corpus do hoje presidente Lula no âmbito da Lava Jato.

