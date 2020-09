General chefe do Centro de Inteligência do Exército morre aos 53 anos com Covid-19

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O chefe do Centro de Inteligência do Exército, general Carlos Augusto Fecury Sydrião Ferreira, 53, morreu nesta terça-feira (8) em Brasília.

Ele estava internado no HFA (Hospital das Forças Armadas) e, segundo integrante do Ministério da Defesa, ele estava com Covid-19. O militar deixa mulher e três filhos.

O Exército não divulgou a causa da morte. Em nota, disse apenas que "a Secretaria-Geral do Exército lamenta informar o falecimento" do general e que "o corpo será cremado em cerimônia restrita aos familiares".

Em 30 de agosto, Sydrião deixou o comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, em Natal (RN), para assumir o comando do Centro de Inteligência do Exército, em Brasília.

Em agosto, o general integrou como representante do Exército a comitiva enviada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e comandada pelo ex-presidente Michel Temer para ajudar vítimas de uma grande explosão ocorrida na zona portuária da capital libanesa, Beirute.

Em nota, o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília disse lamentar a morte de Sydrião, a quem se referiu como "nosso eterno comandante". Ele comandou o batalhão entre 2011 e 2013.

"Os integrantes do Batalhão Brasília prestam sua continência ao General Sydrião e se solidarizam com os amigos e familiares desse oficial", diz o comunicado.

Até a publicação desta reportagem nem Bolsonaro nem o Ministério da Defesa se manifestaram sobre a morte do general.