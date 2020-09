Com suspeita de câncer, José Dirceu faz cirurgia nos rins em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-ministro José Dirceu se submeteu a uma cirurgia para a retirada de um nódulo nos rins nesta terça-feira (8). A suspeita é de que ele tenha câncer. Uma biópsia confirmará ou não o resultado.

Dirceu foi operado pelo médio Publio Viana. Ele está internado no hospital Sírio Libanês, na cidade de São Paulo, acompanhado de sua mulher, Simone.

O petista, que cumpria pena de prisão no Paraná, foi solto em novembro do ano passado, na esteira da decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que considerou a detenção depois de prisão em segunda instância inconstitucional.​