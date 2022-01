Flávio Dino, governador do Maranhão, recebe diagnóstico de Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), recebeu diagnóstico de Covid-19, nesta segunda-feira (3). Em rede social, ele afirmou que se sente bem e manterá despachos internos, em isolamento domiciliar. "Informo que recebi hoje teste positivo para Covid. Me sinto bem, graças a Deus. Quadro atualmente existente não impede despachos internos, em isolamento domiciliar. Qualquer eventual alteração será informada", diz. No domingo (2), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), anunciou estar com a doença pela segunda vez. Além dele, o secretário estadual de Fazenda, Nelson Rocha, e o secretário de Estado de Governo, Rodrigo Bacellar, estão infectados. Os três se encontraram em uma reunião presencial na quarta-feira (29), segundo a assessoria do governo. Ao publicar sobre o resultado do exame, Castro, que já tem duas doses contra a Covid, recomendou vacinação à população. "Estou bem. Apenas com um pouco de coriza. Vou me cuidar aqui e cumprir todos os protocolos. Vacinem-se! Essa é a melhor forma de combater a Covid", escreveu.

