Flávio comparece em sessão que ouve representante da Precisa em CPI e defende governo

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Presente na sessão da CPI da Covid que ouve a diretora-técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), tem interrompido senadores para fazer a defesa do governo das acusações de que teria havido a assinatura de um contrato fraudulento com a empresa representada pela depoente.

