Flávio Bolsonaro sofre acidente de quadriciclo em praia do Ceará

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) sofreu um acidente de quadriciclo na praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante (CE), neste sábado (17). De acordo com a prefeitura do município, ele passa bem, tendo sofrido apenas uma luxação, e já retorna a Brasília.

Procurada pela coluna, a assessoria de imprensa de Flávio dizia que ainda estava checando a informação, pois não conseguiu falar com ele.

O filho do presidente da República foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pecém, inaugurada em 2013 pelo então governador do Ceará, Cid Gomes (PDT), e pelo então secretário da Saúde do estado, Ciro Gomes (PDT).

O acidente foi divulgado em primeira mão pelo portal Papel Pã Notícias. O médico que atendeu o senador, Marvel Falcão Jr., postou uma selfie com ele.