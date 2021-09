Ex-ministros usam evento conservador para testar candidaturas em 2022

Já o ex-ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) foi um dos mais tietados pela plateia do Cpac. Em uma fala inflamada nesta sexta-feira (3), ele atacou duramente as ONGs e uma suposta ingerência de países estrangeiros sobre a Amazônia.

Ernesto Araújo, outro ex-ministro das Relações Exteriores que planeja ser candidato no ano que vem, foi mais convencional. Nos corredores do evento, deu entrevistas para militantes e posou para selfies, além de palestrar sobre os malefícios da globalização.

Nesta distopia, não haveria internet, teríamos um partido único e uma legião de refugiados da direita. Ambos fecharam o esquete com as bocas amordaçadas, para delírio da plateia do evento.

Ao lado do irmão, Arthur, que trabalha na Organização dos Estados Americanos (OEA), também na capital americana, ele enviou um vídeo em que imagina um mundo nas próximas décadas com predomínio de ideias de esquerda.

A performance mais inusitada foi a do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, que hoje tem um cargo no Banco Mundial, em Washington (EUA), mas sonha disputar o governo de São Paulo.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A segunda edição da Cpac, conferência conservadora que se encerra neste sábado (4), em Brasília, tem sido uma passarela para pré-candidatos da direita na eleição do ano que vem testarem sua popularidade com a militância.

