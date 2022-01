Ex-ministros de Bolsonaro criticam aliança do governo com centrão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os ex-ministros do presidente Jair Bolsonaro (PL) Abraham Weintraub (Educação) e Ernesto Araújo (Relações Exteriores) fizeram críticas, nesta segunda-feira (17), à aliança do chefe do Executivo com partidos do centrão.

Para o ex-chefe da Educação, os conservadores foram "substituídos por essa turma". O ex-chanceler, por sua vez, disse que o bloco político "começou a dominar o governo e pautar o governo".

As críticas ao centrão começaram quando o líder religioso Silas Malafaia disse que os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil), Flávia Arruda (Secretaria de Governo) e Fábio Faria (Comunicações) não fizeram esforço para aprovar do nome de André Mendonça para Supremo Tribunal Federal (STF). A indicação demorou quatro meses e meio para ser analisada pelo Senado.

"Uma das frentes que a gente está sofrendo grandes ataques, os conservadores, é justamente uma turma do centrão", disse Weintraub. "Um grande obstáculo que nós conservadores estamos passando, estamos sendo atacados continuamente, e fomos substituídos por essa turma do centrão que você citou", emendou o ex-ministro.

As declarações dos antigos integrantes do governo foram feitas durante live do "ConservaTalk", programa no Youtube do qual os dois fazem parte, ao lado do também ex-ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) e de outras personalidades do campo da direita.

Apesar das críticas, Salles, Malafaia e o deputado federal Paulo Eduardo Martins (PSC-PR) afirmaram que a era necessário manter o grupo próximo ao governo. "Essa história do Centrão também não pode virar um cavalo de batalha. Por quê? Porque a política é feita de alianças. A política é feita de união", afirmou o ex-chefe do Meio Ambiente.

O ex-chanceler reforçou as críticas do colega que comandava a pasta da Educação. Ernesto Araújo foi demitido em março do ano passado por pressão do Congresso.

"E o que aconteceu quando o centrão começou a dominar o governo e pautar o governo? Fui cada vez mais isolado e tirado da capacidade de levar adiante essa política externa transformadora. Porque esse Centrão que veio aí é um Centrão que acha que política externa é fazer tudo que a China quer", disse.

MORO COMENTA

O ex-juiz Sergio Moro, que comandou a pasta da Justiça e Segurança Pública, foi ao Twitter dizer que o centrão "dá as cartas" no governo Bolsonaro. "O centrão dá as cartas no governo Bolsonaro, como deu nos governos PT. Ajustam-se os interesses, o discurso e pronto", escreveu o ex-ministro.

O comentário foi feito por Moro ao comentar a vitória do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ao conseguir emplacar o economista José Gomes da Costa como presidente interino do Banco do Nordeste (BNB).

Moro é pré-candidato à presidência pelo Podemos e aparece em terceiro lugar nas pesquisas de opinião, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Bolsonaro.