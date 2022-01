Allan dos Santos diz que está sem dinheiro para pagar advogados e pede ajuda voluntária

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador bolsonarista Allan dos Santos, do extinto Terça Livre, escreveu a seus seguidores na plataforma Telegram que não tem mais dinheiro para pagar os advogados que acompanham seus casos no Brasil e pediu ajuda voluntária. "Por falta de dinheiro para pagar o único advogado que sobrou, preciso encontrar advogados voluntários para tocar os processos em andamento no Brasil. Quem estiver interessado em ajudar, por favor, entre em contato comigo pelo site", escreveu Santos. Ele vive nos EUA e é considerado foragido no Brasil. Banido de outras plataformas, vem usando livremente o Telegram para difundir informações contrárias à vacinação contra a Covid-19, críticas ao STF e alertas sobre a "ameaça comunista", entre outros pontos da agenda bolsonarista. Santos tem 121 mil seguidores no Telegram, que abastece com dezenas de posts por dia. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo mostrou que grupos e canais políticos no Telegram tiveram crescimento explosivo no Brasil desde 2020, e o aplicativo deve ser um dos principais veículos de desinformação na eleição de 2022, segundo especialistas e o TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

