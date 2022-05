Ex-ministro João Roma abre sabatinas com pré-candidatos ao Governo da Bahia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-ministro do governo Bolsonaro João Roma (PL) abre nesta segunda (23) a série de sabatinas com pré-candidatos ao Governo da Bahia promovida pela Folha de S.Paulo e pelo UOL.

Na quarta-feira (25) será a vez do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (DEM). Estão confirmados ainda o professor e policial civil Kleber Rosa (PSOL), na quinta (26); e o ex-secretário de Educação do governo Rui Costa, Jerônimo Rodrigues (PT), na sexta (27).

As entrevistas são ao vivo e transmitidas nos sites dos dois veículos, às 10h. Cada candidato tem direito a 60 minutos de fala.

Além das sabatinas com os pré-candidatos ao Governo da Bahia, Folha e UOL estão realizando ao longo do ano conversas com pré-candidatos aos governos de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Ceará.

Os veículos já realizaram a primeira série de sabatinas com presidenciáveis. Ainda estão previstos debates com candidatos à Vice-Presidência e ao Senado e sabatinas presenciais no segundo turno.

Folha e o UOL também promoverão ao longo do ano debates entre os presidenciáveis. Serão convidados os quatro candidatos mais bem colocados na última pesquisa Datafolha divulgada até 31 de agosto deste ano.

Caso um dos convidados opte por não participar do debate do primeiro turno, a organização convidará o quinto candidato mais bem colocado no levantamento, e assim por diante.

Os debates serão também transmitidos pela internet, nos sites da Folha e do UOL, e terão duração de uma hora e meia, sem intervalo.

Cada candidato terá um banco de tempo, como proposto pelos organizadores. O modelo recebeu elogios nos debates das eleições de 2018 e 2020.

Nesse tipo de formato, tradicional na França, cada participante começa com um saldo de minutos para falar, que vai sendo descontado ao longo do programa até chegar a zero —como em jogos oficiais de xadrez, por exemplo.

Os debates presidenciais ocorrerão às 10h do dia 22 de setembro e, em caso de segundo turno, no dia 13 de outubro, também às 10h. Já o debate com os candidatos à Vice-Presidência será no dia 29 de setembro.

CONFIRA AS DATAS DAS SABATINAS E DOS DEBATES

- Sabatinas presidenciais​

2º turno - de 10 a 14/10

- Debates presidenciais

2º turno - 13/10, às 10h

Debate com candidatos à Vice-Presidência

- 1º turno - 29/9, às 10h

Debate com candidatos ao Senado

- 1º turno - 27/9, às 10h

Sabatinas com pré-candidatos ao Governo de SP​

- 2º turno - de 17 a 21/10]

Sabatinas com pré-candidatos ao Governo da BA

- João Roma (PL) - 23/5 - 10h

- ACM Neto (DEM) - 25/5 - 10h

- Kleber Rosa (PSOL) - 26/5 - 10h

Jerônimo Rodrigues (PT) - 27/5 - 10h

​Demais sabatinas

- Semana de 30/5 - PR

- Semana de 06/6 - RS

- Semana de 13/6 - PE

- Semana de 20/6 - CE

Debates com candidatos ao Governo de SP

- 1º turno - 19/9, às 10h

- 2º turno - 20/10, às 10h ​