Ex-ministro e ex-secretário Rossieli Soares comandará Lide Educação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-ministro da Educação no governo de Michel Temer (MDB) e ex-secretário da área no estado de São Paulo durante a gestão João Doria (PSDB), Rossieli Soares será o novo presidente do Lide Educação.

A entidade é o braço educacional do Lide, que foi criado por Doria e do qual ele se afastou quando exercia cargos públicos. O tucano agora vem retomando as atividades no grupo.

Soares era uma das apostas do PSDB para a disputa de um mandato na Câmara dos Deputados, mas não conseguiu se eleger.