Ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello é tietado em ato no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello foi tietado por participantes do ato do 7 de Setembro em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Pazuello é candidato a deputado federal pelo PL. Ele esteve à frente do Ministério da Saúde durante a pandemia de Covid-19, que já deixou mais de 684 mil mortes.

O ato no Rio ganhou contornos de campanha política com direito a discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL) do alto de um carro de som.