Ex-ministro da Justiça, Tarso diz que pasta deve manter responsabilidade sobre minorias

Ele afirma estar satisfeito com o conceito de "frente ampla", que ajudou a eleger o petista no último dia 30 de outubro. "Fui um dos proponentes dessa frente há dois anos. É ela que pode nos salvar do fascismo", diz.

Como mostrou a coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, há uma preocupação na equipe de Lula de que a criação do Ministério da Segurança Pública esvazie a Justiça, retirando da pasta órgãos como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para evitar o esvaziamento do Ministério da Justiça no governo Lula (PT), uma alternativa seria manter sob sua jurisdição políticas setoriais para mulheres, igualdade racial e direitos humanos.

