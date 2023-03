Ex-juiz é preso por levar para casa Porsche e piano de Eike Batista

Flávio Souza foi visto em 2015 dirigindo o Porsche de Eike Batista. Na época, ele ainda guardou dinheiro apreendido do empresário e também levou um piano de Eike para sua casa. Os bens foram apreendidos por ordem do próprio ex-juiz.

O ex-juiz federal Flávio Roberto de Souza foi preso pela Polícia Federal nesta terça-feira (21), no Rio de Janeiro. O ex-juiz já foi condenado a prisão pelo crime de peculato e por fraude processual, com pena total de 8 anos.

