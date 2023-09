Ex-governador, Rui Costa desconversa sobre escalada de violência na Bahia

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), evitou responder quando questionado sobre a escalada da violência na Bahia, estado que ele governou entre 2015 e 2022.

O estado enfrenta um aumento de violência desde o começo do ano, com crimes, tiroteios e violência policial.

Neste final de semana, subiu para nove o número de mortos pela polícia após o assassinato de um policial federal no estado.

Questionado pela reportagem, Rui Costa desconversou e disse que o assunto da coletiva de imprensa era o lançamento do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

A reportagem insistiu por um comentário, dizendo que ele foi governador no estado, ao que o ministro respondeu: "Fui". E deixou o local.

O governo federal apresentou nesta segunda-feira (18) a diplomatas de outros países o PAC, o grande investimento do governo em políticas públicas, em cerimônia no Palácio do Itamaraty.

O evento foi apresentado pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), e representantes do Itamaraty.

HERANÇA DE GOVERNO

Foi na gestão de Rui Costa que os dados de violência policial na Bahia subiram, conforme apontou o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Chefe do Executivo entre 2015 e 2022, ele viu as mortes por membros das forças de segurança saltarem 313% e baterem recorde no ano passado.

Dados do Ministério da Saúde apontam que a Bahia foi o estado brasileiro com o maior número de assassinatos nos últimos oito anos, com registro de pelo menos 49,5 mil homicídios entre 2015 e 2022. O número é 40% maior do que o do segundo colocado, ocupado pelo Rio.

As polícias da Bahia mataram mais pessoas em supostos confrontos do que todas as forças policiais dos Estados Unidos juntas no ano de 2022. O UOL comparou dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Mapping Police Violence, dos EUA.