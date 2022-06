Ex-deputado comanda Pros em SP com direitos políticos suspensos

A chegada de Junqueira à presidência estadual do Pros em maio foi recebida com forte reação interna, um partido que vive uma disputa de poder.

"Estou recorrendo, mas o recurso não tem efeito suspensivo. Por isso, consultei agora nossa assessoria jurídica e decidi me afastar da presidência do diretório", afirmou.

"Fui acusado em 2006 de compra de votos em Roraima por cinco pessoas que diziam que me conheciam e me acusaram de oferecer a elas R$ 50", diz Junqueira, que nega a acusação.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-deputado federal Márcio Junqueira foi nomeado presidente do diretório paulista do Pros no mês passado, embora esteja com os direitos políticos suspensos pela Justiça Eleitoral.

