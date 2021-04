Ex-corregedor que atuou nas gestões Alckmin, França e Doria é absolvido em caso de 'bunker' com US$ 180 mil

Foi sob o comando de Vannucchi, por exemplo, que a corregedoria tentou demitir um funcionário que ajudou o Ministério Público a investigar a chamada máfia do ICMS, acusada de cobrar propina de grandes empresas para reduzir a cobrança do tributo.

Também disse que não existiu um esquema de corrupção dentro da Secretaria da Fazenda porque seria impossível, já que exigiria um conluio com outros corregedores e com o próprio secretário.

Em depoimento após ser preso, o ex-corregedor disse que US$ 20 mil eram de sua mulher e o restante do padrasto dele, e que aquele dinheiro foi guardado no local por motivos de segurança.

O patrimônio da mãe do ex-corregedor, uma professora, variou R$ 2 milhões em 2016; o da ex-mulher, entre 2012 e 2018, R$ 7,5 milhões; e o do filho, que nunca trabalhou formalmente, R$ 1 milhão.

As investigações do Ministério Público apontaram que, após ele assumir o cargo, sua família teve uma "absurda evolução patrimonial". Foram comprados 65 imóveis, parte deles foi negociada.

Vannucchi atuou como corregedor de fiscalização tributária, órgão da Secretaria da Fazenda, de 2016, nomeado no governo Geraldo Alckmin (PSDB), até junho de 2019. Ele foi substituído pelo governo João Doria (PSDB) a sete meses do fim de seu mandato, sob a justificativa de "questões de ordem familiar". Acabou preso dias depois.

"Não se discute nesta sede as evidências de enriquecimento ilícito, a formidável evolução patrimonial da família, os negócios imobiliários do clã, os artifícios engendrados para burlar o fisco, e nem que o vultoso valor em moedas estrangeiras estava, de fato, escondido em compartimento secreto da residência de Olinda, onde Marcus foi preso em cumprimento das ordens judiciais expedidas em fundamentada decisão", acrescentou o juiz, ao decidir pela absolvição. O Ministério Público pode recorrer da decisão.

