'Esse trabalho coletivo silenciou um coro demoníaco, vindo de uma catedral da morte', diz Renan

"A comissão obrigou o governo a abandonar a inação e o negacionismo para correr atrás de vacinas que, lá atrás, boicotou. São vidas preservadas, ainda que tenhamos uma das maiores letalidades do mundo pela incúria do governo", afirmou.

Renan disse que a comissão é "histórica, exemplar e com muitos legados para a sociedade". Ressaltou que a CPI foi um contraponto ao governo federal, que ele descreve como uma "catedral da morte", que adotava o obscurantismo em contraste com a ciência.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), concluiu a leitura do relatório final da comissão. Sem citar nomes, o relator afirmou que as instituições vão precisar aceitar o "contexto e as recomendações" que constam no documento.

