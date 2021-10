PF prende primo de Alcolumbre no Amapá com 'grande quantidade de dinheiro', segundo delegado

Segundo o superintendente da PF no estado, Anderson de Andrade Bichara, ele foi preso com uma grande quantidade de dinheiro, "que ainda está sendo contada". Os recursos foram apreendidos na casa de Isaac.

SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal do Amapá prendeu na manhã desta quarta-feira (20) Isaac Alcolumbre, primo do senador Davi Alcolumbre.

