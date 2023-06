Esquerda tem de dialogar com sentimento 'antissistema', diz Dilma sobre junho de 2013

"As forças mais conservadoras, contando com meios muito superiores de comunicação, além de recursos financeiros e conexões internacionais, puderam assumir uma relativa dianteira e explorar as mobilizações para arremetê-las contra o governo, trocando as aspirações originais por um difuso e fabricado discurso contra a corrupção", afirma.

Dilma era a presidente durante as manifestações e se diz surpresa com o tamanho que elas adquiriram. Segundo ela, a direita tinha um discurso falso contra o sistema, mas que acabou tendo respaldo em grande parte da sociedade.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) diz que as manifestações de junho de 2013 mostraram à esquerda que é preciso entender e dialogar com o sentimento "antissistema" que existe na sociedade.

