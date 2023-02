Entorno de Bolsonaro reclama de silêncio de ex-ministros em crise yanomami

Há ainda menção negativa no entorno bolsonarista ao silêncio das senadoras Damares Alves (Republicanos-DF) e Tereza Cristina (PP-MS) e do ex-presidente da Funai Marcelo Xavier. Damares tem a defesa dos indígenas como pauta preferencial, enquanto Tereza foi ministra da Agricultura, setor que avança sobre áreas demarcadas.

