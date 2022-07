Entidade que representa Tribunais de Contas pede transparência na execução de emendas pix

A entidade também pede que a execução orçamentária e financeira dessas emendas precisa ser detalhada e não deve integrar a base de cálculo da receita corrente líquida para fins de repartição, de cálculo do limite de despesa com pessoal e de endividamento do ente federado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entidade que reúne os tribunais de contas do país, a Atricon divulgou nota com recomendações sobre a fiscalização das chamadas "emendas pix", em que recursos orçamentários são liberados diretamente a prefeituras, sem depender da aprovação de ministérios e sem vinculação a contratos ou convênios como ocorre em outros casos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.