Empresário que cedeu jato para Lula foi campeão de doações ao PT

Seripieri é amigo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de diversos petistas. Em novembro do ano passado, ele emprestou seu jatinho particular para o então presidente eleito participar da COP, encontro climático da ONU, no Egito.

Com isso, totalizou R$ 2.575.000 repassados aos cofres da legenda e ultrapassou o empresário e pecuarista Jonas Barcellos, que deu R$ 2,1 milhões no ano passado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário José Seripieri Filho, dono da empresa Qualicorp, foi o maior doador individual do PT no ano passado.

