Com afluxo de refugiados afegãos, Guarulhos quer ser 'cidade de fronteira'

A prefeitura diz ter criado três casas de acolhimento para os refugiados afegãos, com 177 vagas no total.

"Por abrigar esse equipamento tão expressivo, gostaríamos que o município de Guarulhos fosse reconhecido como uma fronteira do Brasil e assim passasse a ser tratado perante a Federação, permitindo que com essa ação tenha acesso às políticas de proteção de fronteira, além de inúmeros recursos e programas para regiões fronteiriças", diz o ofício protocolado pelo prefeito.

O argumento da cidade, localizada na Grande São Paulo, é abrigar o principal aeroporto internacional do país, por onde têm chegado levas de refugiados de outros países, sobretudo do Afeganistão.

