Em Manaus, David Almeida tem 52%, Amazonino Mendes, 48%, aponta Ibope

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira (27) mostra o candidato David Almeida (Avante) com 52% dos votos válidos em Manaus. Ele está à frente de Amazonino Mendes (Podemos), que aparece com 48%.

A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica e tem margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança utilizado é de 95%.

Nas intenções de votos totais, Almeida tem 44% dos votos, contra 40% de Amazonino. Brancos e nulos somaram 12%, e o grupo que não sabe ou prefere não opinar foi 4%.

No levantamento anterior do ibope, divulgado em 21 de novembro, Almeida aparecia com 47%, enquanto Amazonino tinha 32%.

O Ibope ouviu 602 eleitores da capital do Amazonas dos dias 25 a 27 de novembro. O número de identificação da pesquisa na Justiça Eleitoral é AM-1680/2020.