Em Manaus, Bolsonaro deve lançar internet 5G ao lado de Wilson Lima

Manaus/AM - O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), chega a Manaus, nesta quinta-feira (22), por volta das 14h, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, onde vai cumprir duas agendas na capital amazonense e retornará a Brasília ainda hoje.

A participação do mandatário vai encerrar com a participação no comício “Amazonas do Futuro”, que está sendo organizado pelo candidato ao Senado, coronel Alfredo Menezes (PL), o candidato à reeleição ao governo do Estado, Wilson Lima (UB), e pelo presidente regional do Partido Liberal (PL), Alfredo Nascimento.

Na programação oficial de Bolsonaro está previsto a participação no encerramento de um evento promovido pelo Governo do Estado e Ministério das Comunicações, que acontece no Centro de Convenções Vasco Vasques, seguido de uma entrevista a uma emissora local, e participação do comício no Espaço Via Torres, zona Norte de Manaus.