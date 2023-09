Eduardo Leite diz que Janja vai ao RS com ministros e evita criticar ausência de Lula

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse nesta quarta-feira (27) que a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, vai integrar a comitiva de ministros ao estado e evitou criticar a ausência do presidente Lula (PT) na região diante das enchentes das últimas semanas.

As declarações foram dadas a jornalistas no Palácio do Planalto, após reunião de cerca de duas horas com o chefe do Executivo, ministros e parlamentares da bancada gaúcha.

"Importante é [o governo federal] trabalhar junto conosco pela reconstrução. Não tratamos sobre esse assunto [ausência de Lula no estado]. Tratamos sobre medidas, e as medidas estão sendo tomadas. O presidente vai fazer uma cirurgia agora, então não vou cobrar presença dele", afirmou Leite.

O chefe do Executivo realizará na próxima sexta (29) uma cirurgia no fêmur, cuja recuperação deve durar cerca de um mês.

Lula vem sendo criticado por não ter ido ao Rio Grande do Sul após passagem do ciclone que resultou em destruição no estado. O presidente vinha negociando em Brasília trocas ministeriais e embarcou para a Índia, onde participou de reunião do G20, cerca de dois dias depois de a crise atingir a região.

Ministros e o vice-presidente, Geraldo Alckmin, visitaram o estado. Mas o petista, mesmo na sua volta ao Brasil, não viajou para o local após a tragédia que deixou quase 50 mortos até o momento.

"O presidente se mostrou sensível e atento a todos os temas. Agradeço muito o que o presidente dedicou de tempo, sua equipe tem dedicado ao longo dessas últimas semanas na melhor interação. Os ministros têm sido disponíveis", disse Leite.

A Folha de S.Paulo revelou que a primeira-dama poderia visitar o estado como substituta de Lula e que a viagem de comitiva de ministros ao estado, prevista para esta quarta, seria adiada --o que ocorreu. Apesar disso, Lula disse na rede social X, antigo Twitter, que a informação não procedia.

De acordo com Leite, ele foi ao Planalto nesta quarta apresentar um prognóstico climático para os próximos três meses. Diante da dificuldade financeira pelas quais passa o estado, devido ao ciclone e à perda de arrecadação com a redução do ICMS sobre combustíveis no ano passado, o governador também pediu a Lula uma solução para a recuperação fiscal.

"Então, é muito importante que o governo encaminhe a solução para o regime de recuperação fiscal do estado, porque se já temos dificuldade na situação de calamidade, de emergência, mais ainda com o torniquete que é esse acordo da divida com a União", afirmou o governador.

Leite também apresentou ao Planalto uma proposta que é uma espécie de auxílio emergencial, nos moldes daquele feito durante a pandemia pelo governo Jair Bolsonaro (PL), mas com a utilização de recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). De acordo com ele, Lula disse que encaminharia a ideia para o ministro Luiz Marinho (Trabalho).

O chefe do Executivo também assinou duas medidas provisórias que já haviam sido anunciadas para ajuda ao estado.