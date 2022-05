Eduardo Braga dá ordem de serviço de recapeamento em Parintins, no Amazonas

O pré-candidato ao Governo do Amazonas estava acompanhado do prefeito de Parintins, Bi Garcia, e do prefeito de Manacapuru, Beto D'Ângelo, além de parlamentares da Ilha Tupinambarana.

O senador Eduardo Braga (MDB) esteve em Parintins, na manhã desta sexta-feira (20), para dar ordem serviço de recapeamento asfáltico na Vila Amazônia, área rural do município, além de visitar as obras na Vila Olímpica.

