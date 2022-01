É um equívoco o PT ignorar Dilma, ela tem presença nacional, diz Temer

Em entrevista também recente ao jornal O Globo, o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo afirmou que houve um "ruído de comunicação" que fez com que o convite para o jantar com Alckmin não chegasse a Dilma e assumiu a responsabilidade pelo episódio.

"Ela foi presidente da República, ela tem seus adeptos. Acho que ela pode colaborar com a campanha. Vou dar um palpite aqui com muito cuidado, mas acho um equívoco ignorarem, porque ela tem uma presença. É uma presença nacional que pode ser utilizada, não tenho dúvidas disso", afirmou ao podcast "Descomplica, Kelly".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-presidente Michel Temer (MDB) definiu como um "equívoco" a suposta tentativa do PT de afastar Dilma Rousseff das negociações do partido. A também ex-presidente nem foi chamada ao jantar entre Lula e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido), especulado como possível vice da chapa.

