E-título: veja como baixar o título digital para votar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eleitores que usam os sistemas Android ou IOS em seus smartphones ou tablets -e que tenham feito o cadastramento biométrico- podem usar o e-título, aplicativo que substitui o título de eleitor na hora da votação. Ele pode ser baixado gratuitamente na Apple Store e no Google Play –o eleitor deve preencher os dados pessoais exatamente como o registrado em cartório eleitoral.

O documento digital traz dados da zona eleitoral, situação cadastral do eleitor, foto, informações sobre a quitação eleitoral, dados sobre o seu cadastramento biométrico e o endereço de seu local de votação, inclusive com um mapa com geolocalização.

A utilização de máscara é obrigatória durante todo o tempo em que o cidadão estiver dentro da área eleitoral. Não é permitido comer ou beber dentro do local de votação. Os mesários também deverão usar máscara, além de uma proteção facial em acrílico.

Para evitar contato físico, os mesários não irão tocar no documento do eleitor. Se for necessário, pedirão que o cidadão mostre, mas mantendo-o em suas mãos. O TSE recomenda também que o eleitor leve sua própria caneta. Confira o passo a passo para votar sem nenhum erro neste domingo.