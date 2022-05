Doria reclama de não receber pesquisa e vê falta de democracia no PSDB

Com base na pesquisa, analisada pela Executiva Nacional, a direção tucana tende a aprovar o apoio a Tebet, que teria índice de rejeição menor do que Doria.

"Num partido que se diz democrático, é justo que o candidato eleito pelas prévias do partido não tenha acesso a uma pesquisa que diz que ele não tem condições de ser o candidato do partido?", disse à reportagem.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pré-candidato do PSDB à Presidência, João Doria reclama que a direção do PSDB não disponibilizou ainda para ele os resultados da pesquisa contratada para avaliar seu potencial na disputa.

