Doria iniciará campanha pelo Vale do Jequitinhonha, em MG, com Vale do Ribeira como modelo

O tucano pretende usar como modelo o Vale do Ribeira, no sul de São Paulo, também uma área carente. O governo paulista diz ter elevado o índice de desenvolvimento da região em 30% nos últimos dois anos, a partir de uma série de ações concentradas.

Ele de imediato pretende dar início a um roteiro de viagens pelo Brasil. O ponto de partida será o Vale do Jequitinhonha, região no norte de Minas Gerais com altos níveis de pobreza.

