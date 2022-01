Advogada de Bolsonaro diz que Weintraub age de má-fé, em novo atrito na base do presidente

A rixa é mais um exemplo de divisão entre apoiadores do presidente, às vésperas do início da campanha eleitoral.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A advogada Karina Kufa, que representa o presidente Jair Bolsonaro (PL) em temas eleitorais, diz que o ex-ministro Abraham Weintraub, da Educação, agiu de má-fé ao perguntar, numa rede social, sobre o destino dos recursos do Aliança Pelo Brasil, partido que seria criado pelo grupo do presidente.

